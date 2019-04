Varigotti, esemplare di mignattino soccorso in spiaggia dall’Enpa

Varigotti. Continuano i soccorsi di animali selvatici rari in difficoltà da parte dei volontari della Protezione Animali savonese. Ieri è toccato ad un mignattino in veste nuziale, in evidente difficoltà.

“E’ stato soccorso sulla spiaggia di Varigotti ed è ora in cura presso la sede Enpa di Savona; non presentando ferite ma solo debolezza per scarsa alimentazione, dopo un’adeguata somministrazione di cibo verrà rimesso in libertà nei prossimi giorni” spiegano dall’associazione.

“Si tratta di un volatile presente in Italia quasi esclusivamente nelle risaie del vercellese ed in qualche zona umida interna, come laghi e stagni, o lagune costiere ed in riduzione numerica a causa dei cambiamenti delle pratiche risicole; è famoso tra gli ornitologi e gli osservatori per la bellissima danza d’amore con cui il maschio corteggia la femmina nel periodo riproduttivo come l’attuale” concludono dall’Enpa.