Varazze, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo mercato civico ortofrutticolo

Varazze. Sabato 6 aprile alle 17 si terrà l’inaugurazione del nuovo mercato civico ortofrutticolo di Varazze che sarà operativo già da lunedì 8 aprile dalle 8 alle 14.

“Con la conclusione delle opere finalmente si potrà utilizzare la nuova struttura realizzata al piano terra del palazzetto dello sport – illustra l’assessore ai lavori pubblici Luigi Pierfederici – I lavori, del valore di 325 mila euro, sono stati affidati alla ditta Itec di Padova e rispettando i tempi previsti sono ultimati come da progetto quindi oltre all’area espositiva sono stati realizzati 3 magazzini, due bagni pubblici e 4 magazzini/box con accesso esterno. Il nuovo mercato avrà accessi pedonali e carrabili distinti e rispetterà gli orari di apertura così come attualmente quello all’aperto ubicato nel cortile delle Boschine che verrà così liberato. Personalmente ringrazio gli uffici comunali in quanto sia la parte progettuale che esecutiva è stata totalmente gestita in autonomia senza ricorrere a incarichi esterni se non per alcune specificità tecniche” termina l’assessore.

“Questo è un ottimo risultato raggiunto dalla amministrazione – commenta il sindaco Alessandro Bozzano – Sono plurimi i benefici di questa operazione a cominciare dall’aspetto commerciale per passare a un ritorno turistico ma anche patrimoniale. Infatti abbiamo dato una destinazione di pregio ad un’area di proprietà comunale che fino ad oggi era in stato di abbandono come tutti abbiamo sempre visto. Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato perché ottenuto con un vero lavoro di squadra da parte dell’amministrazione. Oltre all’aspetto puramente progettuale e realizzativo, su questa opera hanno lavorato diversi assessorati a cominciare dal reperimento delle risorse economiche. Il progetto, infatti, è stato finanziato anche con avanzo di amministrazione aggiuntivo utilizzabile con gli spazi finanziati ottenuti dalla Regione Liguria grazie al lavoro dell’assessore Laura Manna”.

Interviene l’assessore al turismo Filippo Piacentini: “Finalmente Varazze avrà un luogo consono allo svolgimento di tali attività commerciali nel rispetto degli operatori di settore, degli utenti e delle normative igieniche. Verrà garantito il servizio nelle giornate di pioggia favorendo gli acquisti in un luogo accogliente e di aggregazione. Oltre la sua destinazione principale, l’area si presta anche per attività alternative di grande impatto turistico” termina Piacentini.