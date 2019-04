Varazze celebra la “Giornata del Mare” con la seconda edizione di “A pesca e u ma’ a scuola”

Varazze. Visto il grande successo dell’iniziativa “A pesca e u Ma’” che a settembre 2019 arriverà alla sua 6^ edizione, l’assessorato all’ambiente con il Centro di Educazione Ambientale “Parco Costiero Piani d’Invrea”, la Marina di Varazze, la Capitaneria di Porto, Lega Navale Italiana, l’associazione Pesca Sportiva, Museo del mare e Varazze Club Nautico organizza l’evento “A Pesca e u Ma’ a scuola” che si terrà presso la Marina di Varazze nella mattinata di giovedì 11 Aprile per festeggiare la “Giornata del Mare”, introdotta dal Nuovo Codice della Nautica e promossa a livello nazionale presso le scuole di ogni ordine e grado.

Afferma il sindaco Alessandro Bozzano: “Si tratta di un evento dedicato alla scoperta delle tradizioni locali e dell’ambiente marino varazzino che vedrà coinvolte le classi della sezione Blu della scuola secondaria di i grado dell’istituto comprensivo Mandela di Varazze. Diverse sono le attività a cui parteciperanno gli alunni durante l’intera mattinata; tutte legate al mare, alla sua valorizzazione ed alla sua conservazione”.

“Vista la sottoscrizione della Carta di Partenariato Pelagos da parte del Comune continua, quindi, anche durante questo evento l’impegno rivolto alla conoscenza ed alla salvaguardia dell’ambiente marino, alla tutela dei mammiferi marini nel Santuario dei cetacei e nel Mediterraneo”, aggiunge l’assessore all’ambiente Massimo Baccino, esprimendo altresì un ringraziamento “per la collaborazione e disponibilità di tutti coloro che con la propria professionalità si sono resi partecipi nell’organizzazione di tutti gli eventi dedicati alle scuole varazzine”.

La classe 1A della sezione Blu sarà impegnata in lezioni di vela con il Varazze Club Nautico, mentre le classi 2A e 3A della sezione Blu effettueranno diverse attività: visita del Museo del Mare; incontro con i subacquei del porto; incontro con i pescatori dell’associazione Pesca Sportiva; laboratorio a cura del Cea di Varazze inerente la conoscenza del Santuario dei Cetacei; visita al Seabin V5.

Il Seabin V5 è un vero e proprio “cestino del mare” per la rimozione delle plastiche. Fissato ad un pontile, filtra 24 ore su 24 l’acqua marina trattenendone anche i più piccoli detriti plastici. In Italia, il primo porto ad installarlo è stato quello turistico di Marina di Varazze. I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali (grazie all’azione dei venti e delle correnti) convergono i rifiuti scaricati in mare.

“Il progetto, dedicato al mare, costituisce un altro tassello alle nostre attività a favore della sostenibilità ambientale – ha detto il vice sindaco di Varazze Filippo Piacentini – Si tratta di un’importante iniziativa utile non solo dal punto di vista funzionale, ma anche per sensibilizzare ed educare al rispetto per l’ambiente, tema che ci è molto caro. Da anni l’amministrazione, l’assessorato all’ambiente, lavorano a fianco del Cea, Centro di Educazione Ambientale ‘Parco Costiero Piani d’Invrea’ e le scuole portando avanti significativi progetti in questo settore”.