Vado Ligure. Gallo, Capra, Radaelli e Oubakent mettono la firma sulla vittoria del Vado ai danni dell’Albenga. Illiante e compagni restano al comando della classifica, a due turni dalla fine del campionato.

“Abbiamo compiuto un altro passo in avanti – afferma un soddisfatto Valter Battiston – giocando un primo tempo straordinario, nel quale abbiamo raccolto poco, in base a quanto abbiamo costruito”.

“Dopo il goal ingauno di Mela, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma è stato grande il nostro portiere Illiante, poi l’ingresso di Oubakent ha letteralmente spaccato la partita, consentendoci di realizzare altri due goal”.

Mancano due giornate al termine ed il traguardo è molto vicino…

“Vicino, ma non ancora raggiunto – sorride Battiston – domenica giocheremo, in casa, con il Molassana e nell’ultimo turno ci recheremo a Cairo Montenotte, due partite tutt’altro che facili… ma questo Vado ha qualità morali e tecniche per arrivare primo alla meta”.