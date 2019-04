Vado, Massimiliano Illiante: “A Cairo non sarà facile, ma le nostre motivazioni dovranno fare la differenza”

Vado Ligure. Il Vado rifila sette reti al Molassana e a novanta minuti dal termine del campionato, mantiene una lunghezza di vantaggio sulla Rivarolese e quattro sulla Cairese. I ragazzi di Tarabotto si giocheranno il salto in Serie D, domenica prossima, ospiti dell’agguerrita Cairese.

“Abbiamo giocato una grande partita, non era per niente facile venire a capo di una formazione quadrata come il Molassana – afferma Illiante – noi ci siamo riusciti, approcciando al meglio la gara, che si è messa in discesa sin da subito”.

“Domenica andremo a giocarci tutto a Cairo Montenotte, i valbormidesi vogliono giocarsi, sino in fondo, la possibilità di arrivare secondi, noi vogliamo arrivare primi alla meta, senza interessarci più di tanto delle notizie, che arriveranno da Albenga, dove gli ingauni ospiteranno la Rivarolese”.