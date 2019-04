Vado Ligure. “Oggi si concludono le cerimonie dedicate alle opere pubbliche completate a Vado Ligure: ecco la nuova sede della polizia municipale (dopo quarant’anni di lunga attesa) nei locali perfettamente idonei ad ospitare una grande squadra, al mio fianco durante le emergenze, sempre presenti nelle lunghe nottate di allerta, gli abbracci di oggi sono il riconoscimento più grande!”. Lo ha detto il sindaco Monica Giuliano, presentando i nuovi locali della polizia locale vadese.

Questa mattina l’atteso taglio del nastro in via Alla Costa. Il restyling è durato diversi mesi, per adattare l’edificio che prima ospitava la sala del consiglio comunale e gli spogliatoi per gli operai del Comune, a sede moderna e funzionale per i compiti e funzioni della municipale e gli agenti.

Una promessa mantenuta da parte dell’amministrazione comunale vadese, considerato che la vecchia sede al piano terra, sotto l’edificio della scuola Primaria di via Piave, risultava ormai angusta e inadeguata.

L’intervento di ristrutturazione e adattamento era stato inserito nel piano delle opere pubbliche varato dal Comune e oggi la conclusione con l’inaugurazione ufficiale: la sede è già operativa.