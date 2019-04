Vado Ligure, al Molo 8.44 arriva il distributore automatico di vino

Vado Ligure. Al centro commerciale Molo 8.44 è stato installato un distributore automatico dove è possibile acquistare vino, champagne, bibite e birre, ma anche prodotti dolciari come cioccolato, marmellate e confetture dalla qualità certificata.

Il distributore installato si chiama “Winemat24” ed è il secondo in Italia. Si tratta di una forma di vendita, che emula l’esempio dei classici distributori automatici, ma con un servizio attivo tutti i giorni, dalle sette del mattino fino alla mezzanotte per le bevande alcoliche, mentre per le bibite ed i dolci resta in funzione h24.

Come per le macchinette dedicate alla vendita di sigarette, Winemat24 è dotato del sistema di protezione adottato a livello nazionale per proibire la vendita ai minorenni. Per acquistare i prodotti alcolici, infatti, sarà necessario inserire il codice fiscale del cliente.

In occasione del taglio del nastro, Roberta Mazza dell’enoteca “Casa del vino”, aperta in via Niella 28 R da circa 30 anni, spiega: “Abbiamo deciso di aprire al centro commerciale il Molo 8.44 un’estensione automatizzata per servire h24 i clienti, per dare la possibilità di prendere una bottiglia di vino all’ultimo e comunque di selezionare un prodotto di qualità anche nella città di Vado Ligure”.