Vado Ligure. Grande successo per la prima edizione di Vado a Canestro Trofeo Sifel, torneo riservato alla categoria Under 13 (classe 2006) che si è svolto nel Pallone di Vado e nella palestra dell’Itis a Savona da giovedì 25 a sabato 27 aprile con la partecipazione di otto squadre del nord Italia.

Alla fine della tre giorni e di 5 incontri disputate da ognuna delle squadre, la vittoria è andata alla Pallacanestro Vado A che in finale ha battuto la Leoncino di Mestre. Terzo posto per il Don Bosco Crocetta Torino che ha avuto la meglio su College Borgomanero.

Nella finale per il quinto posto Casale ha battuto il MyBasket mentre Borsi Ceva e Pallacanestro Vado B si sono aggiudicate rispettivamente il settimo e l’ottavo posto.

Davanti ad un folto pubblico che ha incitato i mini atleti senza eccedere nel tifo (un plauso, non sempre è così) le tre giornate di gara sono state perfettamente organizzate dallo staff biancorosso che ha dimostrato presenza e capacità tanto da programmare già la seconda edizione per il prossimo autunno, anticipando per opportunità di calendario.