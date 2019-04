Urbe 2019, il programma elettorale di Lorenzo Zunino

Urbe. “L’esperienza amministrativa vissuta nel corso degli ultimi 10 anni ci induce a previsioni molto realistiche e concrete, strettamente legate ad un’attenta verifica dei bisogni e delle esigenze fondamentali. Le linee principali del nostro programma elettorale sono estremamente sintetiche e realistiche, perché non vogliamo assolutamente fare promesse faraoniche che poi risulterebbero irrealizzabili, anche se confidiamo nell’aiuto concreto di Provincia e Regione che ci vedono in perfetta sintonia”. Con queste parole Lorenzo Zunino presenta la sua candidatura a sindaco di Urbe con la lista “Insieme per Urbe con Zunino Sindaco”.

Insieme a Zunino, (nato il 12 agosto 1954, pensionato, già assessore vicesindaco e vice coordinatore Anci Liguria piccoli Comuni) in lista ci saranno:

Danilo Buscaglia 12.9.75 dipendente ATP

Crosta Giuseppe 11.8.56 Pensionato

Lo Giudice Emanuele 13.4.55 Pensionato

Maldonado Ester 30.8.1960 operatore sociosanitario

Mondadori Bruno 12.9.68 impiegato tecnico Leonardo S.p.a (presso Marina militare FREMM)

Romano Claudio 16.4.1960 Taxista

Tonda M. Laura 14.1.1955 Pensionata

Verdino M. Luisa 5.9.51 Pensionata

Zunino Gabriele 10.8.65 Addetto magazzino edile

Zunino Massimo 12.6.57 operatore sociosanitario

Il suo programma elettorale prevede:

– Mantenimento, potenziamento dei Servizi Sociali/Servizi alla persona/Servizi a domicilio, del Medico di base e del Servizio di medicina itinerante programmato dalla nostra Amministrazione, revisione del trasporto sociale per le Frazioni più disagiate.

– Massimo impegno per il mantenimento dell’Istituzione scolastica, in tutti i suoi gradi.

– Salvaguardia e mantenimento del nostro Ambiente naturalistico, compresa la pulizia dei sentieri e dei siti di maggiore interesse turistico.

– Potenziamento della Promozione Turistica per valorizzare le nostre bellezze naturali con progetti mirati, es. Progetto “TUFFATI NEL VERDE” parzialmente abbandonato dall’amministrazione uscente.

– Salvaguardia e sostegno del tessuto economico (Turistico – Alberghiero, artigianale, imprenditoriale) prevedendo anche uno sportello per l’accesso ai bandi di settore.

– Promozione di attività economiche compatibili con il nostro territorio, utilizzando le risorse che abbiamo in abbondanza: BOSCO, ACQUA, VENTO, con lo scopo di creare posti di lavoro per giovani e meno giovani, anche favorendo e incentivando la creazione di Cooperative..ad es..per la pulizia dei boschi, ed anche per un piano di risparmio energetico per gli edifici Comunali e non solo. La Giunta dell’Unione (Urbe -Sassello) ha approvato la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomasse legnose nel Comune di Sassello, perché non farlo anche a Urbe?

– Manutenzione straordinaria della viabilità e delle infrastrutture comunali, confidando nei fondi assegnati dal Governo.

– Costante rapporto con la Provincia per una maggiore attenzione alla viabilità di loro competenza, ora migliorabile grazie ai fondi del Governo assegnati alle Province.

– Verifica ed eventuali modifiche sui Servizi Comunali demandati all’Unione Comuni del Beigua (Urbe – Sassello) di quelli appaltati a Cooperative e/o Società e del sistema di raccolta differenziata introducendo eventuali semplificazioni.

– Completamento delle pratiche relative alla realizzazione del distributore di carburante comunale e altri servizi tramite i Fondi del progetto Aree Interne avviato dalla nostra amministrazione e portate avanti dall’amministrazione uscente.