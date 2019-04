Savona. Uova di Pasqua solidali, sabato 6 aprile, dalle 9 alle 19, a Savona in via Paleocapa (angolo Corso Italia) dove i volontari della Protezione Animali allestiranno un banchetto per raccogliere fondi.

“Sono uova di cioccolato fondente da 800 grammi e deliziosi coniglietti in tessuto contenenti ovetti anch’essi in cioccolato fondente, il cui ricavato verrà utilizzato per pagare parcelle veterinarie, medicinali e mangimi per i gatti di cortile e per gli animali selvatici, feriti, malati e in difficoltà che Enpa raccoglie e cura al posto degli enti pubblici, a cui le leggi affidano tale compito ma che, in questa situazione di precarietà economica della pubblica amministrazione, hanno unilateralmente tagliato o sospeso, o mai messo a disposizione, i fondi relativi necessari” spiegano dall’associazione animalista.

Foto 2 di 2



Le uova solidali ed i coniglietti, ad offerta minima, sono disponibili anche presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, dal lunedì al sabato, con orario 10-12 e 17-19.

“Il periodo pasquale è un momento ancora più funesto per il mondo animale, in cui vengono macellati circa 2 milioni di animali, tra cui 700.000 agnelli; e l’Enpa distribuirà cartoline contro il loro consumo e suggerisce invece alternative vegetariane con prodotti a Km 0 di origine ligure, soprattutto a coloro che non hanno mai provato a informarsi sulle condizioni degli animali negli allevamenti e sulle modalità di trasporto e macellazione” concludono dall’associazione animalista.