Under 16 Eccellenza: Vado lotta, ma deve cedere alla Reyer

Vado Ligure. Tutto secondo pronostico a Venezia per la partita di Under 16 Eccellenza tra la fortissima Reyer e la Pallacanestro Vado.

Al Palataliercio i vadesi provano a resistere allo strapotere fisico dei veneti con le armi che hanno ma il divario viene scavato con continuità nei quattro tempi fino al 73-50 finale.

La partita inizia con ritmi alti che i biancorossi fanno fatica a domare e, nonostante l’energia di Giannone, alla prima sirena Vado è sotto in doppia cifra (23-12).

Nel secondo periodo i ragazzi di coach Prati sembrano aver preso le misure, usano quintetti inediti per contrastare la differenza fisica, provano a lottare un po’ di più ma Venezia è esperta, li tiene a distanza e così il divario resta immutato o quasi (45-30).

Il terzo quarto vede ancora i biancorossi lottare e resistere in difesa con Bertolotti, Franchello, Lebediev e Adamu tutti quanti in campo contemporaneamente (solo 11 punti subiti) ma la troppa frenesia e la poca abitudine nel giocare “duri” non aiuta affatto. Realizzano solamente 5 punti in 10’ arrivando al 56-35 a fine terzo quarto e si rassegnano al risultato finale che non li fa comunque sfigurare nonostante i soli 50 punti segnati.

Una partita che nessuno seriamente pensava di poter vincere, dato che Venezia ha vinto il titolo in Veneto nonostante la concorrenza di Petrarca Padova e Oxygen, squadre in grado di giocare la finale per lo scudetto, ma che si vorrebbe sempre giocare, tra le poche occasioni in stagione per potersi confrontare e migliorare grazie ad un arbitraggio che riappacifica con il basket giocato.

Il doppio turno casalingo con Forlì, domenica 7 aprile alle ore 16 al Pallone di Vado, e Cantù prima della sosta festiva sarà un altro bel banco di prova per i biancorossi che in questi ultimi due mesi della stagione affronteranno difficoltà mai incontrate prima.

Il tabellino della partita valevole per la 2ª giornata della seconda fase:

Reyer Venezia – Pallacanestro Vado 73-50

(Parziali: 23-12; 45-30; 56-35)

Reyer Venezia: Bolpin 7, Casarin 13, Mafolino 5, Berdini 12, Cappellotto 5, Kovacs 6, Boglione 6, Cravero 9, Valentini 7, Grani 3. All. Turchetto, ass. Pravato – Buffo

Pallacanestro Vado: Ferrando ne, Squeri 2, Adamu 4, Bonifacino ne, Lebediev 13, Micalizzi 2, Tridondani 2, Giannone 12, Genta 7, Bertolotti 2, Franchello 6. All. Prati, ass. Cacace – Pozzi

Arbitri: De Rico (Venezia) e Fior (Noale)