Under 16 Eccellenza: Vado cede sul parquet di casa contro Forlì

Vado Ligure. Sconfitta dolorosa per la Pallacanestro Vado nella terza giornata della fase nazionale Under 16 Eccellenza.

Contro Forlì, seconda forza dell’Emilia Romagna e candidata alla qualificazione dopo il successo a Cantù, la squadra di coach Prati culla il sogno di una vittoria fuori pronostico fino al 27°, quando raggiunge i 19 punti di vantaggio, frutto della tattica che contiene Zambianchi e Mistral grazie a Genta e Franchello, pagando in attacco il loro sforzo difensivo. Le sfuriate di Giannone fruttano però copiosi dividendi con la stazza di Bertolotti e Lebediev a dare una mano vicino a canestro.

Il fragile incantesimo si rompe quando dal cilindro Barbara, allenatore dei forlivesi, tira fuori la verve dai 6,75 di Baroncini che nel quarto quarto segna quattro triple e dà morale e slancio al recupero degli ospiti. D’improvviso si spegne la luce dei biancorossi che, aggrediti, perdono sanguinosi palloni, segnano solo 6 punti negli ultimi 10 minuti (parziale 6-30 decisivo negli ultimi 13 minuti) e si vedono sfuggire una vittoria che avrebbe ribaltato i pronostici del girone.

Così maturata, la sconfitta fa passare in secondo piano l’assenza di Adamu, scavigliato nell’ultimo allenamento, che probabilmente avrebbe dato una mano se non altro nella gestione delle rotazioni e della stanchezza.

Partita dai due volti che da un lato dimostra le difficoltà che hanno i vadesi a reagire quando le cose non vanno come vogliono loro ma che lascia ancora aperta la porta per risultati positivi per quello che si è visto per tre quarti di gara: è stata persa una battaglia ma la guerra è ancora tutta da combattere, a cominciare dallo scontro con Cantù che arriverà al Pallone di Vado Ligure sabato 13 aprile alle ore 18,15.

Il tabellino della partita valevole per la 3ª giornata:

Pallacanestro Vado – Unieuro Forlì 56-61

(Parziali: 9-16; 30-25; 50-37)

Pallacanestro Vado: Fantino ne, Squeri, Adamu ne, Bonifacino ne, Lebediev 15, Micalizzi ne, Tridondani, Giannone 23, Ferrando ne, Genta 4, Bertolotti 12, Franchello 2. All. Prati, ass. Cacace – Pozzi

Unieuro Forlì: Serra 2, Zambianchi 11, Bandini 2, Mistral 12, Creta 6, Bertini, Sampieri 2, Baroncini 16, Scarpellini 4, Monticelli 2, Oini 4. All. Barbara, ass. Abbondanza – Sansoni

Arbitri: Scotti (Genova) e Zappa (Loano)