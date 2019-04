Under 16 Eccellenza: il Vado conquista il referto rosa a Padova

Vado Ligure. Torna da Padova con la prima vittoria in trasferta di questa seconda fase nazionale l’Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado al termine di una partita a dir poco incongruente.

La squadra di coach Prati inizia alla grande (6-0 nei primi 60”) per poi rimediare solo 4 punti nei successivi 12 minuti. Nonostante questo il primo quarto finisce in parità (10-10) e Vado ha il merito di non affondare nel secondo quarto grazie a qualche canestro dei 2004 Bonifacino e Micalizzi nel momento più difficile, chiudendo sotto solo di 10 all’intervallo lungo (18-28).

Dagli spogliatoi rientra un Vado trasformato, nonostante lo staff giuri di non aver fatto niente come al solito. D’improvviso il canestro si allarga, Bertolotti piazza due triple seguito da Squeri, Lebediev e Adamu dominano le plance (alla fine prenderanno 30 rimbalzi in due) ed aprono il contropiede e con Genta e Tridondani che reggono i 35’ in campo senza problemi, al punto che il mancato ingresso di Giannone passa quasi inosservato.

Nasce un parziale lunghissimo con margine di 22 punti di scarto con i biancorossi che già al 28° volano a più 12 segnando 28 punti nel solo terzo quarto decidendo la partita perché neanche la zona di Padova ferma gli ospiti nel quarto periodo. Solo due bombe nell’ultimo giro di orologio dei padroni di casa riducono il margine dei biancorossi che comunque chiudono in sicurezza sul 59-53.

“Una squadra che ci ha abituato alle montagne russe all’interno della stessa partita, fino ad oggi andate male come testimoniano le ampie rimonte subite in casa da Forlì e Cantù, questa volta dall’esito positivo grazie anche ad un arbitraggio di alto livello per competenza e capacità di rapportarsi che dovrebbe essere la normalità ma che purtroppo lascia stupiti quando raramente accade, più facilmente in Veneto, Lombardia ed Emilia” dichiarano i dirigenti vadesi.

Poco tempo per godersi il successo perché mercoledì 1 maggio si viaggia a Bologna per affrontare alle ore 16 il Pontevecchio e sabato 4 maggio alle 17 verrà la Reyer Venezia al Pallone di Vado. Certo che se si tornasse dall’Emilia con la seconda vittoria consecutiva in trasferta potrebbero anche riaprirsi i giochi per una inattesa qualificazione.

Il tabellino:

Virtus Basket Padova – Pallacanestro Vado 53-59

(Parziali: 10-10; 28-18; 39-46)

Pallacanestro Vado: Squeri 12, Adamu 2, Bonifacino 2, Lebediev 9, Micalizzi 2, Tridondani 9, Giannone ne, Genta 4, Bertolotti 13, Franchello 6. All. Prati, ass. Cacace – Pozzi

Arbitri: Dian (Scorzè) e Reginato (Venezia)