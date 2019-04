Under 15 Eccellenza, Vado vince con il My Basket gara 1 della semifinale

Vado Ligure. Buona la prima per Pallacanestro Vado nel campionato Under 15 Eccellenza. In gara 1 di semifinale la squadra guidata da Prati e Pozzi regola il My Basket sfruttando il fattore campo e il divario fisico.

I genovesi giocano bene e resistono un quarto dovendo però alzare bandiera bianca già prima dell’intervallo, patendo dentro entrambe le aree i centimetri di Adamu e Biorac. Bene Squeri e attento Calvi in marcatura su Monaldi. La squadra comincia a capire alcuni minimi rudimenti del gioco del basket e l’utilità del passare il turno sta proprio nel poter giocare altre impegnative partite.

Gara 2 si giocherà martedì 9 aprile alla Crocera di Genova alle ore 19,45 e sarà tutta un’altra storia visto che il My Basket sarà voglioso di portare la serie a gara 3 e spesso costruisce le vittorie nel suo campo (26×14) e davanti al suo pubblico. Bisognerà essere molto attenti per portare a casa la gara e conquistare la finale con un Canaletto che ha già regolato 2 a 0 Alassio.

Il tabellino:

Pallacanestro Vado – My Basket Genova 76-37

(Parziali: 16-9; 40-19; 61-29)

Pallacanestro Vado: Ferrando 5, Bonifacino 5, Micalizzi 6, Biorac 14, Fantino, Giannone 2, Adamu 23, Gallo, John Igwara 5, Veirana, Calvi, Squeri 16. All. Prati, ass. Pozzi – Guarnieri

My Basket Genova: Ricci, Sutera 6, Monaldi 8, Poni 6, De Michele 5, Faccio 6, De Maio 2, Cartasegna, Scrocco, Valsecchi 3, Guidi 1, Sossai. All. Innocenti, ass. Albano

Arbitri: Kulyk (Savona) e Martino (Boissano)