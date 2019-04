Una corsa alla scoperta delle bellezze di Spotorno: la Corritalia

Spotorno. Il Comitato provinciale Aics di Savona, in collaborazione con l’associazione Polisportiva Spotornese, organizza la prima edizione di Corritalia, domenica 7 aprile a Spotorno.

Corritalia fa parte della Giornata Podistica Nazionale dedicata ai Beni Culturali e Ambientali che Aics nazionale organizza contemporaneamente in 50 città italiane.

La manifestazione ha lo scopo di favorire il legame tra la pratica sportiva e l’impegno per la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale italiano. A questo fine i percorsi podistici saranno accostati alla possibilità di visitare luoghi e itinerari particolarmente interessanti sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico.

Un importante discorso tra sport e promozione turistica al quale ha aderito con entusiasmo il Comitato provinciale di Savona, indirizzando l’attenzione generale verso le innumerevoli “risorse” della sua provincia. In questo primo appuntamento 2019, Corritalia visiterà il cuore della città di Spotorno.

Dopo la partenza, situata per motivi logistici di fronte alla palestra comunale Michele Sbravati dotata di spogliatoi e docce calde, i concorrenti entreranno nel rione Monte, la parte più storica e caratteristica del paese dove ha vissuto per molti anni il poeta Camillo Sbarbaro; da qui scenderanno nel centro storico per attraversarlo interamente potendone constatare le sue peculiarità.

Di fronte al palazzo Comunale è previsto il punto di ristoro per poi incominciare la salita attraverso le creuze, vicoli in salita, che li porteranno dapprima sotto la casa in cui ha vissuto per alcuni anni lo scrittore inglese D.H. Lawrence e dove egli ha composto il libro “L’amante di lady Chatterley”, e poi verso le rovine del castello medioevale. Da qui, sempre attraverso le originali stradine liguri, una discesa verso il parco Monticello dove è previsto l’arrivo.

Il percorso ha una lunghezza di circa 3,2 chilometri che gli agonisti ripeteranno tre volte, mentre gli amanti della camminata nordica due, ed infine per i non competitivi una sola volta.

All’arrivo, nei pressi della palestra, sarà possibile fare la doccia e reidratarsi al punto di ristoro finale.

Premi per gli agonisti ed un ricordo della manifestazione per tutti.

Ecco il percorso: