“Un uomo è caduto in un cantiere, sembra grave”: è allarme a Savona in corso Ricci

Savona. Una telefonata al numero unico delle emergenze 112. Alla cornetta una donna che, con evidente agitazione, segnala “la presenza di un uomo caduto rovinosamente all’interno di un cantiere, le cui condizioni appaiono gravi”.

Una segnalazione che ha messo immediatamente in moto i soccorsi, mobilitati in maniera massiccia. Sul posto, un cantiere situato in corso Ricci, si sono recati i vigili del fuoco, il personale della polizia locale, la croce rossa e il personale del 118.

Una volta sul luogo i soccorritori hanno però trovato il cantiere chiuso. Sono comunque riusciti ad entrare e hanno avviato le ricerche della persona ferita. Il cantiere, però, è risultato deserto e la segnalazione è stata derubricata come un “falso allarme”.