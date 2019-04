“Un mare di bellezza e di solidarietà”: a Loano shooting fotografico di Miss Inverno per sostenere “S.A.R.A”

Loano. Ritorna per il secondo anno consecutivo “Un mare di bellezza e di solidarietà”, lo shooting fotografico di Miss Inverno con l’associazione Hakuna Matata di Loano.

L’iniziativa, che ha il duplice obiettivo di riproporre le protagoniste del noto concorso attraverso gli scatti di numerosi fotografi e contribuire al mantenimento del progetto S.A.R.A. (Sostegno Ai Ragazzi Autistici) della Hakuna Matata, si svolgerà alla Marina di Loano, dalle 14 alle 19, di venerdì 19 aprile ed è aperta a tutti i fotografi professionisti e non che, devolvendo un piccolo contributo di 15 euro all’associazione loanese, potranno immortalare le concorrenti di Miss Inverno 2018 in abito elegante, casual e costume, sui moli, lo Yackting Club della Marina loanese e a bordo della elegante “Adagio blu”, la barca a vela della Hakuna Matata, con cui si svolgeranno anche alcune brevi escursioni in mare aperto.

Alla giornata dedicata alla bellezza e la solidarietà sarà presente anche Ilaria Salerno, attuale Miss Inverno in carica, eletta nel dicembre scorso a Imperia.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo: hakunamatataloano@gmail.com oppure un messaggio sulla pagina Facebook di Miss Inverno o Hakuna Matata Loano entro e non oltre Giovedi 18 aprile.

Coordinatore dell’iniziativa per Hakuna Matata sarà Manfredo Scacciotti, per Miss Inverno Luca Valentini, mentre l’organizzazione è a cura di Miss Inverno e Hakuna Matata con Eusebio Busé insieme a Marina di Loano, Manfredografia, Rete Nazionale per l’autismo e il circolo fotografico loanese “Chiaroscuro”.

L’evento si svolge in collaborazione con i partner di Miss Inverno: Free Trikini Stefania Merello (Genova), Mantellassi Immobiliare (Alassio), Target (Albenga), Nelson’s Café (Diano Marina), Balestra e Colosseo immobiliare (Arma di Taggia), MoMart Guest House (Andora), frantoio Secondo (Montalto Ligure), Riviera Implantology (Ventimiglia), Zero Secondi (Diano Marina) Farmacia Revelli (Arma di Taggia).