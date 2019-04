Un artista-artigiano savonese espone i suoi lavori allo spzio Repetti di Carrara

Savona. Un artigiano savonese, un artista vero e proprio della tappezzeria da imbarcazioni e abitazioni, esporrà i suoi lavori allo Spazio Repetti di Carrara dal 26 aprile all’11 maggio. “La seconda pelle delle cose”, esposizione dell’omonima azienda savonese, racchiude tutta la maestria di Danilo Araldo (www.iltappezziere.com) e l’esperienza di interior designer di Katia Paoli.

“Binomio vincente” così definisce Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara le creazioni originali di Danilo (al centro nella foto) valorizzate da Katia ispirate in diverse occasioni a grandissimi autori dell’arte contemporanea come Milo Manara, Giò Ponti, Federico Fellini e Hugo Pratt.

“L’azienda, da sempre associata alla Cna di Savona e presente da oltre vent’anni a Savona dove hanno sede principale lo show room ed il laboratorio, ha esteso la sua attività dalla Liguria alla Versilia, operando in grandi città quali come Milano e Torino, arrivando fino alle più prestigiose località europee come Monte Carlo e St. Tropez” spiegano dalla Confederazione Nazionale Artigiani di Savona.

“L’esposizione accompagna lo spettatore in un mondo di tessuti pregiati recuperati e rigenerati e oggetti di design d’autore ai quali, viene data nuova vita. In questo modo, si arriva alla creazione di una differente realtà di design e di riutilizzo dell’oggetto.

‘La seconda pelle delle cose’ rappresenta quindi un percorso fatto di artigianato e di arte da parte di un’azienda in continua crescita, dove studio, ricerca e innovazione sono alla base di importanti e costruttive collaborazioni” proseguono dalla Cna.

“Tra le opere più prestigiose esposte possiamo ricordare la poltrona “Proust” di Alessandro Mendini e tra le più amate e facilmente riconoscibili dal pubblico la poltrona tappezzata con tessuto in lycra stampata, che fa rivivere le vignette del celebre fumetto Corto Maltese di Hugo Pratt” concludono dalla Confederazione Nazionale Artigiani.