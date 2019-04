Ultra Maratona Milano-Sanremo: la staffetta RunRivieraRun è seconda

Finale Ligure. Oggi, poco dopo l’una, cinque atleti dell’Asd RunRivieraRun hanno concluso la gara e si sono piazzati al secondo posto della competizione Staffetta della Ultra Maratona Milano-Sanremo.

Davide Giribaldi, Davide Zunino, Roberto Bianchin, Adriano Bertano e Daniele Augustoni hanno completato i 285 chilometri con il tempo ufficioso di 27 ore e 37 minuti.

Un risultato straordinario per gli All Blacks RunRivieraRun che, per l’occasione, sfoggiavano le maglie del loro Special Team, RunRivieraRun No Limits, che pongono la società finalese come esempio di passione, perseveranza, grinta e, soprattutto, amicizia e gruppo, le due parole più caratterizzanti della RunRivieraRun.

Da sottolineare, inoltre, che nella staffetta prima arrivata, quella del BergTeam, squadra gemellata con l’Asd RunRivieraRun, due atleti su cinque, oltre che BergTeam, sono tesserati Asd RunRivieraRun, ovvero Giuseppe Squillace ed Ernesto Ciravegna. A completare il quintetto dei vincitori: Massimo Tagliaferri, Davide Ansaldo ed Angelo Panucci. Hanno realizzato il record della gara in 23 ore e 26 minuti.