Si è concluso a Laigueglia il modulo “La tutela dell’ambiente per il turismo sostenibile” del PON – Competenze di cittadinanza globale – con un set fotografico e la realizzazione di uno spot pubblicitario dedicato alla promozione di soggiorni basati su attività ecocompatibili, sportive ed esperienziali, legati all’outdoor.

L’Istituto Alberghiero ha interpretato il bando pubblico del MIUR, finanziato con Fondi Europei, per l’offerta agli studenti di competenze extra-curriculari nell’ottica di una dimensione globale, realizzando un progetto che sviluppa i 5 moduli previsti in altrettante aree tematiche (Ed. Alimentare, Ed. Ambientale, Competenze di Economia, Benessere e Stili di Vita, Civismo, Costituzione e Diritti Umani) attraverso la realizzazione di percorsi finalizzati a 5 diversi eventi.

Foto 3 di 4







In particolare il modulo dell’area dell’Educazione Ambientale ha visto l’impegno della scuola alberghiera di Alassio nella promozione di soggiorni-stage incentrati su sport, natura e cultura di forte valenza esperienziale.

Il workshop conclusivo del percorso formativo è incentrato su un project work finalizzato alla realizzazione di materiale promo-pubblicitario per il lancio del brand “Baia del Sole Blue week outdoor” rivolto al target scolastico under 20.

Gli alunni coordinati dai docenti Antonella Annitto, Massimo Sabatino e Franco Laureri, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, della Rete d’Impresa Qui Laigueglia e dell’Associazione Mestei E Segue hanno testato percorsi ed attività, tra le onde e sul bagnasciuga, realizzando al contempo un book fotografico e un video spot.

Lo shooting per promuovere le “Baia del Sole Blue week outdoor”, allestito nella cornice straordinaria del borgo e delle colline di Laigueglia è stato organizzato e gestito dagli alunni del corso di fotografia del professor Paolo Tavaroli: Ania Gai, Arianna Corona mentre le riprese video sono state curate da Massimo Fornasier videoproduzioni – Savona.

L’iniziativa, oltre a chiudere il percorso formativo, è stata finalizzata a rodare il pacchetto di attività sportive che sarà proposto agli oltre 120 alunni della Scuola Media “Quartiere Moretta” di Alba che nel mese di maggio saranno ospiti della “Baia del Sole”.

Un successo, quello del gruppo sportivo albese, frutto dell’educational che a maggio 2018, nell’ambito del progetto “Uno Sport per Amico”, realizzato dall’Istituto Alberghiero “Giancardi”, su bando finanziato dal MIUR, aveva coinvolto 25 alunni della Scuola Media di Alba, e che quest’anno interesserà tutte le classi con due giornate in riva al mare e tra le onde per provare l’emozioni e i benefici legati all’attività fisica svolta a diretto contatto con il mare; le discipline proposte vanno dal MTB ed E-Bike al Kayak, dal Balance walking al Wave walking.

“Grazie alla proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e la scuola alberghiera – ha sottolineato il sindaco Roberto Sasso Del Verme – Laigueglia guarda verso nuovi segmenti di mercato per la bassa stagione in grado di capitalizzare l’enorme patrimonio naturale del nostro territorio attraverso gli sport outdoor”.