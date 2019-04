Pietra Ligure. Sabato 6 e domenica 7 aprile si terrà nella città tedesca di Offenburg un evento di promozione turistica che impegnerà Comune e associazioni cittadine in un’intensa due giorni di iniziative dedicate allo sport, alla cultura e alla buona cucina; outdoor, enogastronomia e tradizioni rappresentano infatti per Pietra Ligure, unitamente al mare, i principali cardini di sviluppo di un turismo appassionato e rispettoso del territorio, su cui la città sta investendo molto per incrementare i flussi turistici fuori stagione.

“Sarà un weekend all’insegna della promozione territoriale in cui si alterneranno conferenze stampa con addetti del settore turistico a momenti culturali e culinari per le vie della cittadina tedesca gemellata con Pietra Ligure dall’anno 2007; si tratta del fine settimana tradizionalmente dedicato allo shopping e in tale occasione la città di Offenberg ogni anno è letteralmente invasa da migliaia di persone provenienti da tutta la regione del Baden-Württemberg, un’eccezionale occasione per mostrare le peculiarità di Pietra”, spiegano dall’ufficio turismo del Comune.

Nella mattinata di sabato, nella suggestiva cornice di Bike Sky, fabbrica/negozio di mountain bike con sede a Berghaupten, si terrà una conferenza stampa/evento di presentazione della nuova rete sentieristica di Pietra Ligure e della Val Maremola, che proprio in questi giorni sarà ‘inaugurata’ dal primo round della prestigiosa Superenduro MTB, alla quale parteciperanno giornalisti tedeschi specializzati nel mondo outdoor ed appassionati sportivi del settore.

La presentazione si concluderà con uno show cooking che consentirà di accostare lo sport e la natura ai sapori e profumi della nostra terra. Saranno presenti Sea Stone Riviera e gli albergatori di Apa aderenti al club di prodotto Bike Accomodation che veicoleranno informazioni in merito alle offerte delle proprie strutture ricettive in campo outdoor.

Nella stessa giornata, a partire dalle prime ore dell’alba, i maestri infioratori del Circolo Giovane Ranzi inizieranno il loro meticoloso lavoro per realizzare una suggestiva infiorata nella piazza del Municipio: l’iniziativa lancerà in terra tedesca ‘Pietra Ligure inFiore’, l’attesissima rassegna internazionale delle infiorate artistiche più grande d’Europa che si terra il prossimo 11 e il 12 maggio e che quest’anno vedrà la partecipazione di 43 città provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Ungheria, Polonia e Lituania.

Per tutti e due i giorni, a rendere ancor più coinvolgente l’atmosfera ci saranno i volontari della Parrocchia del Soccorso che si occuperanno di avvicinare il pubblico tedesco alla cucina ligure con un tipico street food pietrese, accompagnati da musica in perfetto italian style.