Albenga/Ceriale. Due savonesi hanno perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un tragico incidente sulla A12 tra Sestri Levante e Lavagna. Si tratta di due camionisti che lavoravano per una azienda di Finale Ligure: un 49enne di Leca d’Albenga e un 24enne di Ceriale.

L’incidente si è verificato poco prima delle ore 14 all’altezza del km 42, e ha coinvolto due mezzi pesanti. I due savonesi viaggiavano a bordo di un camion che trasportava fiori: secondo una prima ricostruzione il loro rimorchio, per cause ancora da chiarire, ha iniziato a sbandare fino a che il Tir ha invaso la corsia opposta della A12 centrando in pieno una bisarca che trasportava autovetture. Un impatto violentissimo che ha distrutto entrambi i mezzi: il conducente della bisarca è rimasto ferito, mentre i due savonesi sono morti sul colpo.

di 10 Galleria fotografica Incidente A12 tra Sestri Levante e Lavagna









Immediato l’intervento sul posto dei mezzi di soccorso: è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero che è atterrato direttamente sulla carreggiata. Per i due savonesi però non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Chiavari, intervenuti con 7 unità, hanno messo in sicurezza l’area.

Sul posto sono ancora presenti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Diverse le ipotesi al vaglio: dal malore del conducente al guasto meccanico, fino alla velocità.

Alle ore 19 il tratto autostradale tra Lavagna e Sestri e’ ancora chiuso. Si prevedono tempi lunghi per la riapertura del tratto, soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove insistono tutti i mezzi coinvolti. Per gli utenti che dal Piemonte sono diretti verso il corridoio tirrenico si consiglia di percorrere la A21 fino a Piacenza e successivamente la A1 e l’A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa.