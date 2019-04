Savona. L’Usei (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) annuncia di aver iniziato una campagna di raccolta fondi a favore delle famiglie di Ana Luisa Muñoz e Maria Clemencia Tenorio, le due donne di origine ecuadoriana che hanno perso la vita, mentre cercavano di attraversare un guado sul fiume Letimbro in località Santuario di Savona, la sera del giorno 23 aprile 2019.

“I soldi serviranno per sostenere le rispettive famiglie nelle spese del rimpatrio e sepolture dei propri cari, per cui è stato aperto un conto corrente dedicato, presso la agenzia della UBI Banca a Savona e intestato a ‘Unione di solidarietà degli ecuadoriani in Italia – per le vittime del Letimbro”.

Chi vuole donare può farlo attraverso il seguente Iban IT81E0311110600000000001715 indicando come causale il nominativo del donatore seguito dalla dicitura “Donazione famiglie del Letimbro”.

“Il conto corrente rimarrà aperto fino al venerdì 31 maggio 2019. Il ricavato sarà consegnato ai rispettivi famigliari presso la sede sociale dell’USEI in via Giacchero (snc angolo Corso Colombo) a Savona mercoledì 5 giugno alle ore 16. L’USEI ringrazia per la vostra solidarietà” il messaggio dell’associazione.