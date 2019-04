Trading forex e CFD, come investire online con i migliori broker

Con i broker online, rispetto ai servizi di trading che sono proposti dalle banche, aprire sul web un conto per gli investimenti richiede non più di due minuti. Inoltre, rispetto agli istituti di credito, le piattaforme di trading online dei broker sono fortemente orientate alla formazione del cliente, ed in particolare a favore di chi si affaccia solo per la prima volta al mondo degli investimenti.

Come imparare in poco tempo a fare trading online

Basti pensare che, per imparare a fare Trading, gli intermediari online che operano in Italia, e che propongono prodotti e servizi di investimento in maniera legale e trasparente grazie al nulla osta concesso dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), propongono al cliente, per iniziare, il conto demo che permette di simulare l’operatività reale sui mercati finanziari senza rischiare il proprio denaro.

In pratica con il conto demo si può fare esperienza di trading online sui mercati utilizzando denaro virtuale, e prendendo così dimestichezza pure con la piattaforma di negoziazione prima di andare poi ad operare con soldi veri su strumenti finanziari come i CFD o i cross valutari, sul mercato forex, che comportano in ogni caso dei rischi, anche elevati, sul capitale che viene investito.

Dai cross valutari alle criptovalute, come e quando investire sui mercati finanziari

Con un conto per gli investimenti aperto con un broker online, e muniti di PC oppure di uno smartphone collegato ad Internet, possibilmente in banda larga, il trader può infatti negoziare, in qualsiasi momento, cross valutari come l’Euro/Dollaro ma anche indici, materie prime e titoli azionari proprio attraverso i Contratti per Differenza (CFD).

Oltre al conto demo, proposto ed offerto gratuitamente ai clienti, i migliori broker online propongono pure l’assistenza in italiano, la funzione di copy trading che, volendo, permette di andare a replicare l’operatività e le performance dei migliori trader, e permettono pure di investire in asset alternativi ai classici prodotti e strumenti finanziari come le criptovalute, il che significa, tra l’altro, che è possibile fare trading online pure su Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) ed altri asset digitali.

Dal conto demo alle video lezioni per diventare un trader di successo

Quelli indicati sono tutti prodotti e strumenti finanziari che possono permettere di guadagnare ma anche di perdere tanto, ragion per cui, specie per coloro che aprono per la prima volta un conto di trading, si raccomanda di non sottovalutare mai l’uso del conto demo per il tempo che serve per comprendere se davvero il trading online sia sin da subito alla propria portata.

Se la risposta non è affermativa, allora si consiglia di affinare le proprie conoscenze, i metodi e le tecniche di trading attraverso un adeguato periodo di formazione. In genere, se il broker online scelto è quello giusto, sarà proprio lo stesso intermediario a proporre al cliente l’accesso ad ebook, a video lezioni ed a webinar per imparare in poco tempo a fare trading con successo.