Torneo Città di Cairo Montenotte, seconda giornata: i risultati della mattinata

Cairo Montenotte. Oggi la 24ª edizione del Torneo internazionale Città di Cairo Montenotte vive la sua seconda giornata, con la disputa delle 27 partite che manderanno in archivio la prima fase.

Il Memorial Carlo Pizzorno, dedicato alla categoria Giovanissimi 2005, vede la partecipazione di 32 squadre, inizialmente suddivise in otto raggruppamenti. Sedici verranno ammesse al tabellone per i piazzamenti dal 1° al 16° posto; le altre sedici giocheranno per le posizioni dalla 17ª alla 32ª.

Oggi si gioca su quattro campi: il Brin e il Rizzo a Cairo Montenotte, il Don Ravera a Pallare e il Corrent a Carcare.

In mattinata sono stati portati a termine 13 incontri. Vediamo i risultati, girone per girone.

Girone A

Juventus – Team Locarnese 8-0

Classifica: Juventus 6, FC Gois 6, Cairese “Gialla” 0, Team Locarnese 0

Girone B

Torino – Bellinzona 2-1

Savona – Domzale 1-0

Classifica: Torino 3, Bellinzona 3, Savona 3, NK Domzale 0

Girone C

Milan – Cairese “Blu” 14-0

Lokomotiv Mosca – Bogliasco 0-0

Classifica: Milan 6, Lokomotiv Mosca 4, Bogliasco 4, Cairese “Blu” 0

Girone D

Inter – Albissola 2-0

Stabaek – Acqui 7-0

Classifica: Inter 6, Albissola 6, Stabaek 3, Acqui 0

Girone E

Parma – Team Mendrisotto 3-0

Virtus Entella – Campomorone Sant’Olcese 1-0

Classifica: Parma 6, Virtus Entella 6, Team Mendrisotto 0, Campomorone Sant’Olcese 0

Girone F

Monza – HJK Helsinki 0-1

Classifica: HJK Helsinki 6, Genoa 1, Monza 1, Legino 0

Girone G

Atalanta – Ospedaletti 9-0

Brommapojkarna – Mirafiori 5-0

Classifica: Atalanta 6, Brommapojkarna 3, Mirafiori 3, Ospedaletti 0

Girone H

Sampdoria – ChievoVerona 1-0

Classifica: ChievoVerona 3, Sampdoria 3, Uesse Sarnico 3, Balmaz Olasz 3

Il programma pomeridiano prevede 14 partite; si inizierà alle ore 15,45.