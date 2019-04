Torneo Città di Cairo Montenotte: conclusa la prima fase, al via gli ottavi di finale

Cairo Montenotte. La pioggia non ha fermato l’entusiasmo delle 32 squadre della categoria Giovanissimi 2005 che stanno disputando la 24ª edizione del Torneo internazionale Città di Cairo Montenotte.

Tra il pomeriggio e la serata di ieri, con la disputa di 14 incontri, suddivisi tra i campi Brin e Rizzo di Cairo Montenotte, Don Ravera di Pallare e Corrent di Carcare, si è conclusa la fase a gironi.

Vediamo i risultati, raggruppamento per raggruppamento.

Girone A

Team Locarnese – Cairese “Gialla” 0-5

Juventus – FC Gois 2-0

Classifica: 1° Juventus 9, 2° FC Gois 6, 3° Cairese “Gialla” 3, 4° Team Locarnese 0

Girone B

Torino – Savona 0-1

Bellinzona – NK Domzale 1-0

Classifica: 1° Bellinzona 6, 2° Torino 6, 3° Savona 6, 4° NK Domzale 0

Girone C

Milan – Lokomotiv Mosca 2-1

Classifica: 1° Milan 9, 2° Lokomotiv Mosca 4, 3° Bogliasco 4, 4° Cairese “Blu” 0

Girone D

Inter – Stabaek 2-2

Classifica: 1° Inter 7, 2° Albissola 6, 3° Stabaek 4, 4° Acqui 0

Girone E

Parma – Virtus Entella 3-0

Team Mendrisotto – Campomorone Sant’Olcese 1-0

Classifica: 1° Parma 9, 2° Virtus Entella 6, 3° Team Mendrisotto 3, 4° Campomorone Sant’Olcese 0

Girone F

Genoa – Legino 0-1

Genoa – HJK Helsinki 1-0

Monza – Legino 4-0

Classifica: 1° HJK Helsinki 6, 2° Monza 4, 3° Genoa 4, 4° Legino 3

Girone G

Ospedaletti – Brommapojkarna 1-0

Classifica: 1° Atalanta 9, 2° Brommapojkarna 3, 3° Ospedaletti 3, 4° Mirafiori 3

Girone H

Sampdoria – Balmaz Olasz 3-0

ChievoVerona – Uesse Sarnico 4-0

Classifica: 1° Sampdoria 6, 2° ChievoVerona 6, 3° Balmaz Olasz 3, 4° Uesse Sarnico 3

Le sedici squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto giocheranno per il titolo e i piazzamenti fino al sedicesimo posto; le terze e le quarte lotteranno per i piazzamenti dal 17° al 32° posto.

Oggi, sabato 27 aprile, a partire dalle ore 9, si giocano gli ottavi di finale, suddivisi sui cinque campi nei quali si disputa la manifestazione.

Dalle ore 14,15 in poi andranno in scena i quarti di finale. Tutte le partite si disputano sulla distanza di 2 tempi da 25′ l’uno.

Questa sera alle ore 20 andrà in scena la sfilata delle società partecipanti al torneo per le vie del centro storico di Cairo Montenotte. In piazza della Vittoria tutte le squadre saranno presentate alle autorità e alla cittadinanza; alle 20,30 sarà letto il giuramento. La serata proseguirà con la premiazione di campioni e personaggi dello sport.