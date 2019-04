Tornei estivi: “la Savona Cup Libertas 2019 stupirà”

Savona. Voluta a furor di popolo e dedicata al compianto Lelio Speranza, per quasi quarant’anni indimenticabile presidente del Coni provinciale di Savona, la terza edizione della Savona Cup, il torneo di calcio amatoriale organizzato in collaborazione con il Centro provinciale Libertas Savona, è sulla rampa di lancio.

Il prestigioso ed innovativo trofeo a 7 giocatori, nato nel 2017, si propone come manifestazione principale del calcio estivo savonese, cercando di bissare il successo riscosso nelle due passate edizioni. Il torneo si svolgerà per la prima volta nel campo sportivo Carlo Rondoni in via Trincee, da sabato 29 giugno a sabato 14 luglio, per due settimane di puro calcio e divertimento.

Le iscrizioni sono già state aperte (al momento già diversi team hanno provveduto) e per chi volesse aderire alla competizione si comunica che potrò mettersi quotidianamente in contatto con il responsabile delle iscrizioni Niccolò Enrile (3387705498) o con il responsabile amministrativo Gabriele Siri (3285483017).

La manifestazione sarà coordinata e gestita da un apposito comitato organizzativo, che avrà l’ausilio del supervisor Roberto Pizzorno, presidente regionale Libertas e delegato provinciale Coni, e di Felicino Vaniglia, responsabile regionale Libertas calcio giovanile e amatoriale che curerà la parte tecnica.

“Vogliamo stupire ancora una volta e migliorare sotto tutti profili – ha sottolineato Pizzorno – nonostante si parta dall’ottima riuscita dell’esordio 2017 e dall’aver bissato il successo nel 2018. Cureremo i minimi dettagli, dal regolamento alla qualità dell’arbitraggio, implementeremo ulteriormente l’entità del già ricco monte premi e perfezioneremo ulteriormente i rapporti con quanti ci permettono di realizzare questo importante appuntamento estivo del calcio dilettantistico; mi riferisco in particolare al Comune di Savona, agli sponsor, e ai media che ancora una volta ci seguiranno con entusiasmo e puntualità”.

La squadra vincitrice del torneo parteciperà alle finali nazionali di calcio a cinque e a sette Libertas ancora da programmare. Ricordiamo che le selezioni allestite dal Ct Vaniglia nel 2017 ci hanno visto primeggiare ai nazionali in rappresentanza della Liguria con ben due ori in quel di Cervia e che nel 2018 ci hanno regalato due titoli nelle finali regionali di Coppa.