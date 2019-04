Torna “E-Vento Andora”: aquiloni e tante sorprese al Festival Internazionale 2019

Andora. Weekend di festa e colori sulle spiagge di Andora per la decima edizione di E-Vento Andora: Italia, Svizzera, Francia e Germania scenderanno sul campo volo con i migliori aquilonisti e con aquiloni di tutte le forme e dimensioni. I campioni europei di aquilonismo acrobatico si esibiranno con gli aquiloni a due e a quattro cavi, anche a tempo di musica, mentre in cielo si alzeranno aquiloni giganti, artistici, rokkaku e interi treni di aquiloni.

Ma la festa andrà oltre gli aquiloni e i loro mille colori, e ci saranno tante opportunità di divertimento per tutti: musica, esibizioni sportive e di danza, flash mob, animazioni con gli “E-Vento Beach Boys”. Tante possibilità anche per i più piccoli: laboratori di costruzione aquiloni, una “Kite Run” a premi, la premiazione di un concorso letterario per le scuole primarie, laboratori di giocoleria e il battesimo della sella.

L’appuntamento speciale per festeggiare questa decima edizione del Festival sarà il “Circo del volo”, spettacolo di equilibrismo estremo, illusionismo e giocoleria, a chiusura della manifestazione, a cura di “Mister David and the Family Dem”.

Per i fotografi appassionati e professionisti sono già aperte le iscrizioni alla terza edizione del Foto Contest, a cura del CFA di Andora, e l’esposizione e vendita di prodotti artigianali accompagnerà chi vuole godere della manifestazione sulla passeggiata a mare.

Enrico Balsamo si riconferma voce E-Vento anche per questa edizione, che si preannuncia ricca di grandi sorprese, con la soddisfazione degli organizzatori: Associazione Albergatori di Andora, Associazione Bagni Marini, 30 Kite Club.

E-Vento ha il patrocinio del Comune di Andora, da sempre sostenitore della manifestazione. Programma completo alla pagina fb: E-Vento Andora: il festival degli aquiloni.