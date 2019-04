Tiro con l’arco: il campionato italiano Bowhunter va in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile Finale Ligure ospiterà lo svolgimento della prestigiosa competizione nazionale di tiro con l’arco Bowhunter, organizzato dall’ASD Arcieri del Finale, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Il programma è il seguente.

venerdì 12 aprile

Giornata di apertura e di iscrizioni

ore 9 – 18 Conferma iscrizioni e controllo materiali presso Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo e apertura practice range in località Le Manie

ore 19 Cerimonia di apertura presso i chiostri di Santa Caterina in Finalborgo

Sabato 13 aprile

ore 7,30 – 9 Apertura practice range in località Le Manie

ore 9,30 Inizio competizione (prima gara a 2 freccie)

ore 18 circa Esposizione classifiche ufficiali presso i chiostri di Santa Caterina in Finalborgo

ore 21 Intrattenimento

Domenica 14 aprile

ore 7,30 – 9 Apertura practice range in località Le Manie

ore 9,30 Inizio competizione (seconda gara a 1 freccia)

ore 18 circa Esposizione classifiche ufficiali presso i chiostri di Santa Caterina in Finalborgo

ore 20 Premiazioni e cerimonia di chiusura presso i chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, a seguire serata di musicajazz in collaborazione con il bistrot sociale Nounomeno.

Il programma della gara potrà subire delle variazioni in funzioni delle condizioni climatiche o comunque di forza maggiore.

Gli Arcieri del Finale sono nati il 14 aprile 2001 dall’incontro di otto arcieri fortemente motivati dalla voglia di diffondere e valorizzare il tiro con l’arco nella sua pratica più ludica ed agonistica, inoltre fortemente volenterosi di organizzare competizioni.

Oltre a ciò si può dire che la nascita della compagnia sia stata fortemente condizionata dalla voglia di organizzare la “mitica” 24 Ore Fiarc, competizione più unica che atipica nel mondo arcieristico. A seguito l’ingresso della compagnia nella Polisportiva del Finale, hanno impresso una alla compagnia un ruolino di marcia impressionante. I soci si sono quintuplicati anche grazie al lavoro di promozione che la compagnia ha effettuato, sia nelle scuole che nelle palestre.

Affiliati alla Fiarc come compagnia sino alla loro fondazione, gli Arcieri del Finale, si sono costituiti in Associazione Sportiva Dilettantistica il 31 luglio 2005 ottenendo l’affiliazione alla federazione del Coni, la Fitarco.

La compagnia, unica in Liguria, ha organizzato il campionato nel 2011 e nel 2017 con grande successo. La compagnia finalese inoltre organizza corsi di tiro con l’arco durante tutto l’arco dell’anno sia per principianti sia a livello avanzato, arrivando ad organizzare gare regionali, campionati regionali e campionati italiani.