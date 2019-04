Savona. Anche il savonese Guido Cremonino nel gruppo The golden guys, che sabato 13 aprile si esibirà alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di santa Maria Giuseppa Rossello. The time is now è il titolo dell’evento, che avrà anche risvolti di beneficenza.

Il gruppo, diretto da Paola Milzani, nasce nel 1996 e ha in curriculum tante collaborazioni di prestigio: Mika, Antonella Ruggiero, Ron, Roby Facchinetti tra i molti. Il coro il 16 marzo scorso si è esibito a Roma sul palco dell’aula Paolo VI per papa Francesco.

Negli anni i The golden guys hanno eseguito i concerti sacri di Duke Ellington nella basilica di santa Maria Maggiore a Bergamo e nella basilica di Vigevano con la Jazz Company Orchestra diretta dal maestro Gabriele Comeglio per la manifestazione Notti di luce di Bergamo, curata dal maestro Claudio Angeleri, direttore del CDPM di Bergamo. Sono stati nel 2016 opera d’arte di una performer di fama mondiale di origine angolana, Nastio Mosquito, alla Fondazione Prada, rappresentando l’incontro visivo e musicale tra il canto gregoriano (la nostra cultura) e lo swaili, che diventavano spiritual e poi gospel.

I The golden guys proporranno un repertorio spiritual e gospel. Per loro una formazione di venti voci e un quartetto strumentale, composto da Giovanni Colombo al pianoforte, Alessandro Vaccaro al basso, Michele Gentilini alla chitarra e Matteo Milesi alla batteria. Appuntamento a sabato 13 aprile per un concerto nella chiesa di santa Maria Giuseppa Rossello di Savona, in via Amendola 3. Le offerte raccolte durante la serata contribuiranno ai lavori di riparazione del tetto della parrocchia.