Testata e lancio della bici contro la municipale: patteggia il 27enne arrestato ad Albenga

Albenga. Ha patteggiato tre mesi di reclusione Mostafa Nori, il marocchino di 27 anni arrestato ieri sera in piazza del Popolo con l’accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Lo straniero è stato processato per direttissima questa mattina in tribunale e in aula si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è scusato per il suo comportamento.

Ad arrestare il marocchino sono stati ieri sera, intorno alle 21,30, gli agenti della polizia municipale tra piazza del Popolo e via Trento. Lo straniero è stato notato dai vigili mentre, apparentemente, cedeva una dose di droga ad un acquirente e così è scattato un controllo. Alla vista delle divise, però, il ventisettenne ha reagito con violenza: prima ha colpito un vigile con una testata e poi ha sferrato calci e pugni arrivando anche a lanciare la sua bicicletta contro di loro. Di qui l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Al marocchino non è stato contestato nessun reato connesso alla detenzione e alla cessione di stupefacenti perché l’involucro che gli è stato sequestrato era vuoto: si trattava soltanto di stagnola appallottolata (probabilmente era un escamotage per raggirare ignari acquirenti).