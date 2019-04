Tavolo legalità, Viale risponde al M5S: “Polemica sbagliata, lavoriamo assieme per la commissione regionale antimafia”

Liguria. “La lotta alla mafia non si fa come una calcolatrice: al termine della legislatura il tavolo legalità sarà stato convocato almeno cinque volte, visto che manca ancora un anno alla fine. La Salvatore sostiene che il tavolo della legalità è stato convocato solo due volte in cinque anni? A parte che la giunta è insediata da circa tre anni e 10 mesi, ricordo che la lotta alla mafia, per quanto di competenza della Regione, ha visto un impegno concreto e non di facciata, tipico dell’antimafia delle chiacchiere di cui non ne sentiamo la mancanza”.

Risponde così la vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale alla capogruppo del M5S in consiglio regionale Alice Salvatore.

Infatti Regione Liguria ha sostenuto, anche economicamente, il percorso di recupero dei beni sequestrati e confiscati alla mafia a Genova (sequestro Canfarotta), contribuendo sia all’accatastamento di tali beni, sia da ultimo con uno stanziamento di 500mila euro dal fondo strategico regionale per il recupero di detti immobili, grazie anche all’importante collaborazione tra Regione, Prefettura e Comune di Genova”.

“Il ricordo del magistrato Imposimato è molto importante anche per me – continua la vicepresidente – in quanto con lui sedevo in commissione bicamerale antimafia, come segretario di presidenza nella XII legislatura. Ma ritengo non rispettoso strumentalizzare la sua figura. Infatti la presenza di personalità come relatori al tavolo della legalità non deve essere usata per qualificare o sminuire l’impegno delle Istituzioni”.

“Il dovere di ciascuno di noi consiglieri di maggioranza o di opposizione è mettere da parte protagonismi, essere al fianco della magistratura, delle forze dell’ordine, delle Prefetture impegnate nella lotta alla mafia, lavorare insieme anche per istituire la commissione regionale antimafia, o, ad esempio partecipare alle iniziative quali la Giornata in memoria delle vittime della mafia che si celebra ogni anno il 21 marzo, organizzata da Libera, dove la consigliera Salvatore ha brillato per l’assenza” conclude l’assessore Viale.