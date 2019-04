Carcare. Giovedì 28 marzo si è conclusa la Students’ Conference tenutasi al Liceo di Calasanzio di Carcare nell’ambito del progetto Erasmus Plus dal titolo “UR a part of US”. Proprio durante l’ultima serata i 17 studenti del Liceo Calasanzio hanno presentato due danze, una tradizionale, la “monferrina” e una più moderna, ai 77 studenti e insegnanti provenienti dai paesi facenti parte del partenariato (Germania, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca).

“E’ stato un momento davvero emozionante – commenta la professoressa Chiarlone -. Alla fine di questa settimana, la fatica per l’organizzazione del progetto è stata del tutto ripagata dall’entusiasmo e dalla gratitudine degli studenti e dei colleghi stranieri per le attività organizzate dal gruppo Erasmus e per l’ospitalità trovata nella nostra zona”.

Sono state particolarmente apprezzate la visita al museo del vetro e ai laboratori degli artigiani vetrai di Altare e quella alle grotte di Toirano. “Come docente di lingua inglese ritengo che questo progetto sia un valido modo per far sì che i ragazzi del nostro liceo possano interagire con altri studenti europei in un’ottica di collaborazione e apertura alle diverse culture. In questa settimana della Students’ Conference ci siamo sentiti tutti sicuramente un po’ più Europei”.

Il progetto continuerà nei prossimi anni con la novità dell’introduzione della long-stay mobility per alcuni alunni che potranno trascorrere due mesi in uno dei paesi del partenariato.