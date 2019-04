Strada abusiva costruita nell’alveo del torrente Pora: denunce e cantiere sotto sequestro

Rialto. Una strada costruita senza autorizzazioni, che scende proprio nell’alveo del torrente Pora: è stata scoperta dai carabinieri forestali a Rialto, nell’entroterra finalese, a seguito di alcuni controlli messi in atto dai militari dopo una segnalazione da parte del WWF.

La verifica dei lavori in corso ha portato ad accertare la realizzazione di un tratto di strada, lungo circa 84 metri e largo mediamente 170 cm. e, al termine del tracciato era in costruzione il basamento per un muro di contenimento. Tale basamento, in cemento armato, ha una lunghezza di oltre 14 metri, con una profondità di scavo di un metro, con la presenza di strutture in acciaio per la successiva realizzazione del muro.

Le terre e rocce da scavo risultanti dallo scavo della fondazione del muro sono state depositate in area lungo la sponda sinistra del torrente Pora, con la formazione di un terrapieno che ha raggiunto l’alveo.

Tutti i lavori sono stati realizzati senza le necessarie autorizzazioni edilizie e del vincolo paesaggistico ambientale ed in parte in fascia di inedificabilità del torrente Pora.

Dopo gli accertamenti e le indagini i carabinieri forestali hanno sequestrato il cantiere e denunciato alla Procura della Repubblica di Savona il proprietario dei terreni e chi ha effettuato i lavori.