Star Cairo contro Old Kings, due incontri dall’esito opposto

Cairo Montenotte. Domenica 28 aprile sul diamante di via XXV Aprile a Cairo Montenotte ha avuto luogo il debutto casalingo del Softball Star Cairo, contro le Old Kings Castellamonte. Il confronto è terminato in parità.

Il primo match ha visto il trionfo della squadra di casa per manifesta superiorità al quinto inning con il punteggio di 10 a 3. Grazie alla splendida prestazione sul monte di lancio da parte di Laura Acierno ed alle numerose valide tra cui quelle del dirigente-giocatore Laura Di Micco, di Sara Panelli e Sara Beltramo, le cairesi sono riuscite ad imporsi sulle avversarie.

Diverso invece l’esito del secondo match della giornata: dopo un inizio molto combattuto, la squadra ospite è riuscita a prevalere al settimo inning con il punteggio di 16 a 6, nonostante l’ottimo esordio delle lanciatrici più giovani Emelda Kopaci, Marzia Vassallo ed Alessandra Lazzari.

La prossima giornata del campionato di Serie B si svolgerà domenica 5 maggio e vedrà le valbormidesi impegnate sul diamante delle Athletics di Novara.