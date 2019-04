Spotorno, le minoranze disertano il consiglio comunale: “Convocazione illegittima”

Spotorno. Non parteciperanno alla riunione del consiglio comunale convocata per oggi i consiglieri di minoranza Francesco Bonasera e Salvatore Massimo Spiga (Spotorno che Vorrei), Matteo Marcenaro (Spotorno nel Cuore) e Francesco Riccobene (Adesso Spotorno).

Il motivo è molto tecnico e a spiegarlo sono gli stessi consiglieri nella lettera con cui annunciano al sindaco Mattia Fiorini le loro intenzioni: l’assemblea è stata programmata per oggi sfruttando la “seconda convocazione” del consiglio comunale tenutosi già ieri sera. Tuttavia, secondo i consiglieri di minoranza, tale “seconda convocazione” resta valida soltanto nel caso in cui l’assemblea sia andata deserta nella data di “prima convocazione”.

Per i quattro esponeneti dell’opposizione, la convocazione di oggi è “illegittima, in quanto il regolamento del nostro Comune all’articolo 28 comma 2 prevede testualmente: ‘Nell’ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l’avviso della seconda convocazione deve essere consegnato ai soli consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati’. Poiché il consiglio del 23 aprile non è andato deserto, ma si è aperto regolarmente ed ha discusso due punti all’ordine del giorno, il sindaco non può trattare nel consiglio del 24 aprile i punti non discussi il 23 aprile per mancanza di numero legale. Come prevede l’articolo 28 il sindaco dovrebbe convocare una nuova seduta in prima convocazione”.

I consiglieri hanno deciso di comunicare l’accaduto al prefetto: “Poiché riteniamo che gli atti che andrà ad assumere nella seduta di questa sera siano illegittimi e non volendo concorrere, con la nostra partecipazione, ad effettuare provvedimenti non conformi alle norme Le comunichiamo che non parteciperemo all’assise consiliare”.