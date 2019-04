Spotorno, il vice sindaco Gianni Spotorno lascia gli incarichi in Comune

Spotorno. Gianni Spotorno ha rassegnato le proprie dimissioni da vice sindaco, assessore e consigliere del Comune di Spotorno. Lo ha annunciato, tramite un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco della cittadina rivierasca Mattia Fiorini precisando che la decisione è giunta ieri ed è dovuta a “problemi personali”.

“Gianni è stato un ottimo assessore ed un eccellente compagno di viaggio – commenta il primo cittadino – A lui dobbiamo tutte le iniziative in campo turistico degli ultimi tre anni, l’Innovazione nel campo della promozione turistica ottenuta e progettata anche con l’introduzione dell’imposta di soggiorno e del comitato locale per il turismo. La Casa del Turismo rimane come primo esempio del lavoro iniziato con lui in campo turistico per la nostra comunità”.

“Nel ringraziarlo per tutto il lavoro fatto insieme, gli auguro che possa risolvere nel miglior modo possibile le questioni personali che in questo momento sta affrontando”.

Le “questioni personali” di Spotorno a cui fa riferimento Fiorini sono quelle che riguardano principalmente la professione di consulente finanziario presso Azimut, rapporto che (secondo le indiscrezioni) l’azienda avrebbe ritenuto di cessare.