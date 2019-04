Spotorno. Rinchiuso nel suo ufficio in Comune, nel più massimo riserbo, nessun contatto con i giornalisti, al lavoro per “salvare” la sua maggioranza ed evitare il commissariamento del Comune. Così il sindaco Mattia Fiorini, alle prese con la difficile situazione politico-amministrativa scatenata dal caso dell’ex vice sindaco dimissionario Gianni Spotorno, coinvolto in una presunta truffa finanziaria, e dopo le dimissioni degli assessori Davide Delbono e Giulia Moretti.

Per il primo cittadino spotornese è stata una mattinata intensa, fatta di incontri e riunioni con quel che resta della sua maggioranza: Matteo Camia, Monica Canepa, Gian Luca Giudice e Maximiliano Magnone tra i consiglieri con deleghe, oltre all’unico assessore rimasto dopo le dimissioni a catena, ovvero Marina Peluffo.

Proprio Marina Peluffo, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dal Comune spotornese, è in pole per una “promozione” nel ruolo di assessore, anche se il sindaco Fiorini, nell’ambito complessivo del rimpasto in giunta, deve ancora sciogliere il nodo del riassetto delle deleghe lasciate vacanti. Tra le ipotesi anche quella di un ingresso di assessori esterni: sono ancora in corso valutazioni e riflessioni, con il primo cittadino che prima di annunci o altro vuole completare il non semplice puzzle.

Lo scoglio più duro resta comunque quello della maggioranza in Consiglio comunale, orfana di 3 componenti (da 9 a 6): in discussione, quindi, il numero legale consentito per le sedute. Per questo il sindaco ha rivolto lo sguardo ai quattro consiglieri non eletti, Andrea Berchialla, Andrea Imovilli, Isabella Iozzi e Antonio Pisu.

Tuttavia, stando a quanto appreso dal palazzo comunale (confermato da rumors e voci di paese), solo isabella Iozzi avrebbe accettato l’ingresso in Consiglio per rafforzare la maggioranza, per lo meno ad ora: esclusa ogni forma di collaborazione con i gruppi di opposizione. Dunque una maggioranza a 7, contro 4 esponenti delle minoranze, in un contesto assai debole e troppo fragile per affrontare l’impatto e il terremoto politico scatenato dal caso dell’ex vice sindaco.

Il sindaco comunque sembra voler tirare dritto, “resistere” e salvare il salvabile per evitare la strada del commissariamento: per Comune di Spotorno sarebbe la terza volta consecutiva, un altro possibile smacco per la località savonese che conferma la sua irrequietezza politica.

Ore e giorni decisivi per capire, quindi, cosa sarà dell’amministrazione comunale spotornese. Anche tra le gente e i cittadini poca voglia di parlare della situazione, con l’incognita di dover tornare ancora al voto prima del previsto e della scadenza naturale del mandato amministrativo.