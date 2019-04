Spiagge, prorogati al 15 giugno i termini per gli interventi di ripascimento e messa in sicurezza

Regione. La giunta regionale, su proposta dell’assessore al demanio marittimo, ha approvato una ulteriore proroga per effettuare interventi di ripascimento e di messa in sicurezza delle spiagge, posticipando i termini al 15 giugno 2019. La proroga riguarda l’utilizzo dei contributi erogati da Regione Liguria nel 2017, per un totale di un milione e 200 mila euro a favore di 57 comuni costieri che ne hanno fatto richiesta.

I termini erano già stati prorogati al 30 aprile 2019. L’ulteriore proroga è stata decisa in seguito alle richieste e agli appelli da parte di alcuni comuni costieri che, a causa di ulteriori mareggiate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo, non sono ancora riusciti a concludere i lavori avviati a seguito della violenta mareggiata di fine ottobre 2018.

Regione Liguria nel frattempo ha già stanziato ulteriori un milione e 300 mila euro che i comuni potranno utilizzare entro l’anno in corso. Allungare i termini di conclusione dei lavori permetterà ai comuni costieri di fare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni precedenti alla mareggiata in previsione dell’avvio ormai prossimo della stagione balneare.

Di seguito gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 di alcuni comuni savonesi.

Alassio: 37.446,84 – 41.174,08

Albenga: 22.550,53 – 24.795,08

Albisola Marina: 7.157,97 – 7.870,43

Albisola Superiore: 8.966,38 – 9.858,84

Andora: 18.580,43 – 20.429,81

Bergeggi: 12.818,73 – 14.094,63

Borghetto Santo Spirito: 11.388,82 – 12.522,39

Borgio Verezzi: 11.969,19 – 13.160,54

Celle Ligure: 20.784,17 – 22.852,91

Ceriale: 30.793,55 – 33.858,56

Finale Ligure: 44.544,34 – 48.989,01

Laigueglia: 26.386,06 – 29.012,37

Loano: 45.647,80 – 50.191,31

Noli: 14.324,34 – 15.750,10

Pietra Ligure: 22.516,89 – 24.758,09

Savona: 31.071,12 – 16.036,80

Spotorno: 17.520,61 – 19.264,51

Vado Ligure: 8.865,45 – 9.747,86

Varazze: 26.848,68 – 29.521,04