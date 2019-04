Sorpresa Orco Feglino, Gambaro si tira fuori dalla corsa elettorale: spunta un’altra lista nella sfida al sindaco Barelli

Orco Feglino. Mentre il sindaco uscente Roberto Barelli è pronto a formalizzare i nomi della lista e il programma elettorale con i quali tenterà la riconferma a primo cittadino, in vista delle elezioni comunali ad Orco Feglino ecco la sorpresa: l’attuale esponente della minoranza Giorgio Gambaro si è tirato fuori dalla corsa elettorale.

Il 31 gennaio scorso, proprio a IVG.it, lo stesso Gambaro aveva annunciato la sua intenzione di riprensentarsi alle elezioni comunali, tuttavia nelle ultime settimane e negli ultimi giorni è maturata la decisione contraria: “Una decisione sofferta, avrei voluto costruire una lista civica alternativa all’attuale amministrazione, ma non ci sono state le condizioni, pazienza, anche se il rammarico resta…” ha detto.

Gambaro stava lavorando assieme all’attuale minoranza, cercando anche forze fresche nel paese, ma il suo tentativo è fallito, così si è dovuto arrendere e lasciare il campo.

Prende invece forma e sostanza la possibilità che a sfidare il sindaco uscente (che confermerà gran parte della giunta comunale e della maggioranza) sia un’altra lista, una lista civica nata da un gruppo di feglinesi pronti alla battaglia elettorale e contrapporsi al sindaco uscente. Per ora massimo riserbo su chi potrebbe essere il candidato sindaco e sui nomi della compagine, ma le voci e i rumors di paese confermano che il sodalizio è quasi pronto.

Stando a quanto trapelato in queste ore, infatti, già per la giornata di martedì dovrebbero arrivare conferme definitive: il gruppo si riunirà domani sera per chiudere il cerchio e decidere in primis il nome da contrapporre a Roberto Barelli, ufficializzando anche gli esponenti che faranno parte della lista che si presenterà al voto del 26 maggio nel comune dell’entroterra finalese.