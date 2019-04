Social Pro League, Albissola in corsa per i primi posti

Albissola Marina. La terza giornata della Social Pro League ha appena preso il via, e dopo due settimane di gioco troviamo una dura lotta per le posizioni che contano.

Pro Patria, Olbia, Arzachena, Arezzo, Albissola e Gozzano sono infatti le prime inseguitrici dell’Entella, capolista del gruppo A.

I voti dei tifosi, a questo punto, sono ancora più importanti per dare alla propria squadra la spinta che serve per non perdere il passo. Il terzo turno terminerà domenica 14 aprile, per dare a tutti i tifosi la possibilità di giocare e di votare sulla Social Pro League per la propria squadra.

Il regolamento completo del gioco è davvero semplice. Il campionato è composto da 4 giornate di gioco per la fase a gironi poi si passerà alla fase a tabellone, con scontri ad eliminazione diretta. I tifosi valuteranno aspetti diversi delle fan page: dai contenuti informativi all’interazione, dai contenuti multimediali (video, foto) alle iniziative intraprese per coinvolgere i fans fino a rispondere a dei quiz per testare la loro passione e conoscenza.

Clicca qui per giocare.