Social “down” anche nel savonese: Ko Facebook, Instagram e Whatsapp

Liguria. Un Ko generalizzato e che sta colpendo le piattaforme social comunemente usate dall’utenza.

Nel savonese, in Liguria, in Italia e in mezza Europa da circa mezz’ora milioni di utenti si sono ritrovati con Facebook, Instagram e Whatsapp bloccati.

Secondo il sito DownDetector, che monitora le segnalazioni degli utenti nel mondo, il guasto sarebbe localizzato tra Stati Uniti ed Europa. Giù Facebook e Instagram e giù anche la app di messaggistica.

Come accade in questi casi gli utenti si riversano su twitter per segnalare il “down”.

Una domenica all’insegna di disagi per l’utenza a causa di un problema tecnico strutturale.