Savona. Sabato 13 e domenica 14 aprile, presso il Palatrincee di Savona, si è svolta la prima fase del campionato regionale Fisr, dove le solo dancer della Skate Zinola 2000 hanno egregiamente affrontato le avversarie liguri portando a casa quattro medaglie: due ori un argento e un bronzo.

Alice Ferrero nella categoria Juenesse è stata la più giovane campionessa regionale della squadra biancoblù, seguita da Giulia Nolli che nella categoria Senior si riconferma campionessa regionale Fisr per il secondo anno di fila. Entrambe, oltre alla medaglia d’oro e allo scudetto da campionesse regionali, si sono portate a casa la qualificazione ai campionati italiani che si svolgeranno a Piancavallo nel mese di luglio per Alice e a Ponte di Legno nel mese di giugno per Giulia.

La medaglia d’argento è stata conquistata da Sara Negrini nella categoria Senior, concludendo così in bellezza undici anni di carriera agonistica. Medaglia di bronzo per Alessia Nolli nella categoria Junior.

Non meno importante è stato l’undicesimo posto di Irma Buffarello nella categoria Cadetti. “Per Irma è stato un anno particolarmente complicato – commenta l’allenatrice Laura De Fazio -, alcune avversarie erano tecnicamente molto brave, in più ha avuto diversi problemi coi pattini che son stati per lei un ostacolo anziché un alleato portandole difficoltà e dolore fisico sia durante gli allenamenti che in gara. In ogni modo è stata per lei una stagione di continui miglioramenti e i suoi punteggi son aumentati ad ogni competizione. C’è ancora tanto lavoro da fare tecnicamente e mentalmente ma è ancora giovane e potrebbe togliersi presto qualche soddisfazione in più. Ora le ragazze continueranno gli allenamenti in vista dei prossimi impegni”.