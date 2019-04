Si improvvisa scalatore a Capo Santo Spirito, ma resta bloccato sulle rocce: Aurelia chiusa per salvarlo

Borghetto Santo Spirito. Ha pensato bene di iniziare la mattinata di Pasquetta “scalando” la massicciata che si trova a picco sull’Aurelia a Capo Santo Spirito, sotto al castello Borelli, tra Borghetto e Ceriale. Peccato che dopo essere salito per una quindicina di metri, il climber improvvisato non sia stato più in grado di scendere e, di conseguenza, è stato necessario far scattare un intervento di emergenza, con tanto di chiusura dell’Aurelia al traffico, per salvarlo.

L’allarme è scattato intorno alle 10 e del recupero si sono occupati i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, supportati dai militi della Croce Bianca di Borghetto. Per recuperare il giovane, di origini straniere, è stato necessario utilizzare l’autoscala e, per questo motivo, è stato necessario chiudere l’Aurelia al traffico (con i conseguenti disagi alla viabilità) per operare in sicurezza.

Fortunatamente, grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, il ragazzo è stato imbragato e calato a terra senza che subisse gravi conseguenze. Il suo comportamento (non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto ad arrampicarsi in quella zona), però, ha causato non pochi disagi.