Settimana della musica a scuola: anche le scuole savonesi partecipano

Liguria. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer, promuove anche quest’anno scolastico la settimana nazionale della musica a scuola che viene fissata dal 13 al 19 maggio 2019.

Per questa ragione, nell’ambito del Piano Triennale delle arti e del Progetto Liguria Musica le Scuole Liguri hanno organizzato numerosi eventi nella settimana della musica a scuola.

Il Liceo Giordano Bruno ha organizzato l’evento “Ponente in musica” rivolto a tutti gli IC e superiori del ponente ligure (province di Savona ed Imperia) con sezioni musicali o che abbiamo attuato progetti ad indirizzo musicale. Si terrà martedì 14 maggio, dalle ore 9 alle ore 13.30 circa, ad Albenga e sarà articolato in due momenti distinti: dalle 9 alle 11 (sede da definirs) “Spazio alla musica”, ovvero un’esibizione di studenti di tutte le

scuole aderenti all’iniziativa con sezione musicale o progetti musicali (per indicazioni su

modalità e tempi assegnati contattare la segreteria alunni del liceo chiedendo della sig.a

Daniela); dalle 11.15 alle 13.00 (Aula Magna di Via Dante del Liceo G.BRUNO) Seminario dedicato all’importanza della costruzione di un curriculum musicale verticale.

Inoltre per il liceo Bruno è prevista anche la partecipazione XXX Rassegna Nazionale di Cremona dove gli allievi per 2 giorni seguiranno percorsi formativi musicale e inoltre un gruppo di 11 studenti ingauni si esibirà nel prestigioso auditorium del Museo del Violino.

All’evento parteciperà anche l’Istituto Comprensivo di Alassio. La due giorni prevederà anche la visita guidata al museo del Violino, l’audizione di un violino Stradivari all’interno dell’Auditorium Arvedi, un laboratorio didattico al Museo del Violiono, l’esibizione degli studenti liguri sul palco all’Auditorium Arvedi e la visita alla scuola di liuteria “IIS A.Stradivari”.

L’I.C. Savona III, con le classi III A ed F, invece parteciperà al Viaggio di istruzione presso Museo degli strumenti di Milano.