Savona. Domani in campo la penultima giornata del campionato di Serie D di pallavolo maschile. Con sei punti ancora da aggiudicare, il primo posto rimane in bilico tra le due formazioni che hanno dominato la stagione. Prima è la Sabazia Apm terminals, che guida con un punto di margine sulla Spazio sport. Campionato apertissimo fino all’ultimo servizio.

Il quadro della serie non può prescindere dal turno prepasquale. Confermate le gerarchie stagionali, rimescolando ancora una volta le carte e rinviando l’assegnazione del titolo. Il 14 aprile, infatti, lo scontro diretto a Vado Ligure tra Sabazia e Spazio sport ha rovesciato la leadership della classifica. I ragazzi di Giordano Siccardi si sono imposti con un netto 3-0, che ha consentito loro il sorpasso. Il margine rimane ridottissimo e molti sono gli esiti possibili.

Nelle zone basse della classifica rimane ancora qualche verdetto da scrivere, anche se certi piazzamenti saranno difficili da ribaltare. I 3 Stelle villaggio – Segesta occupano l’ultima posizione, con due punti di ritardo dai Barbudos e quattro dalla Admo. Fuori portata per tutti le altre società. Il team di Chiavari nel precedente turno aveva raccolto un punto contro il Maremola, che a Pietra Ligure si era imposto al tie break; sconfitta per 3-1, invece, per i Barbudos, che in casa hanno subito il gioco della Serrafrutta Alassio, e netto 3-0 per il Santa Sabina in casa della Admo volley. Anche in coda possibili stravolgimenti nei prossimi due turni.

A completare il quadro la gara al tie break tra Cus Genova e Volley Primavera, vinta dai padroni di casa, dopo la rimonta degli ospiti; il Cus cede così spazio nella corsa per il terzo posto alla Subaru Olympia, che ha vinto contro Rapallo in tre set e ha allungato di un punto sulla diretta rivale.

Il turno del 27 aprile potrebbe decidere il campionato di Serie D. La Spazio sport ospiterà il Volley Primavera, mentre la Sabazia sarà a Genova Quarto in casa del Santa Sabina. Nell’ultima giornata, poi, la Sabazia avrà il match casalingo con la 3 Stelle villaggio, mentre il Santa Sabina dovrà andare a Imperia in casa del Volley Primavera.