Savona. Serie D girone A, 31esima giornata. Il Savona ospita la Folgore Caratese.

I biancoblù, terzi con 53 punti, a -4 dal Sanremo secondo, (oggi impegnato col Lecco), sono reduci dalla vittoriosa trasferta contro la Lavagnese (0-2). I lombardi, a 42 punti, chiudono invece il lotto delle squadre che possono ancora ambire ai play-off (l’Inveruno, quarto, dista a 5 punti) e domenica scorsa hanno vinto in casa col Chieri (1-0). Fischio d’inizio al “Bacigalupo”, ore 15.00.

Foto 2 di 2



Tabellino:

Savona-Folgore Caratese 1-2 (31′ “Rig” Virdis – 18′ Valotti, 51′ Vingiano)

Savona: Fiory, Bacigalupo, Grani, Venneri, Miele (63′ Kallon), Garbini, Cambiaso, Torelli, Piacentini, Degl’Innocenti, Virdis

A disp.: Gallo, Aretuso, David, Federico, Zola, Kallon, Muzzi, Tognoni, Lombardi. All. Casazza (squalificato Grandoni)

Folgore Caratese: Del Ventisette, Bianco, Gerevini, Burato, Cacciatore, Monticone, Carbonaro, Poesio, La Fauci, Vingiano (66′ Ciko), Valotti

All. Brambilla, Pertica, Carrara, Ciko, Dayne, Penna, Ngom, Drovetti, Rossetto. All. Longo

Arbitro: Cosseddu (Nuoro). Assistenti: Pandolfo (Castelfranco Veneto) e Cioffredi (Padova)

Note: Giornata fresca e ventosa, con rovesci al mattino. Campo d’erba in discrete condizioni. Ammoniti: Degl’Innocenti (S), Poesio, Burato (F). Angoli 1-1. Spettatori 150 circa.

Savona in maglia gialla con striscione bardato blu, pantaloncini e calzettoni blu. Modulo 4-3-1-2 Fiory in porta. Difesa a quattro (squalificato Guarco), da destra verso sinistra: Bacigalupo, Venneri, Garbini, Grani. Centrocampo a tre con Miele, Torelli, e Csmbiaso. Degl’Innocenti a supporto delle due punte, Virdis e Piacentini.

Caratese in completo bianco con striature e numeri blu. Schieramento 4-3-3. Del Ventisette tra i pali. Difesa, da destra a sinistra: Bianco, Monticone, Cacciatore, Gerevini. Centrocampo a tre, Burato e Vingiano, Poesio avenzato. In attacco (squalificato Gioè), Carbonaro ala destra, Valotti ala sinistra. La Fauci centravanti.

Cronaca diretta:

7′ Virdis, cross rasoterra dal fondo. Nessuno tocca, la palla sfila sulla fascia opposta.

18′ Gol Folgore Caratese! Cambiaso, errore a centrocampo. I lombardi attuano una rapida ripartenza di stampo rugbistico. Carbonaro serve Vingiano, quindi ancora in orizzontale per Valotti. Questi si presenta a tu per tu con Fiory e lo batte aprendo il piatto. 0-1.

21′ Ammonito Degl’Innocenti (simulazione).

26′ Apertura di Poesio. Tiro al volo di Carbonaro, a lato.

29′ Rigore per il Savona. Poesio atterra in area Degl’Innocenti. L’arbitro indica il dischetto ed estrae il giallo al giocatore ospite.

31′ Gol Savona! Virdis spiazza Del Ventisette dagli undici metri calciando a mezza altezza. L’attaccante biancoblù torna a segnare dopo cinque giornate. 1-1.

35′ Virdis dalla destra converge verso il centro, alto.

42′ Giallo a Burato.

45′ Fine primo tempo: Savona-Folgore Caratese 1-1.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Cacciatore, campanile da centrocampo, reso oltremodo insidioso dal vento. Fiory non si fida e coi pugni alza in corner.

51′ Gol Folgore Caratese! Angolo dalla sinistra, La Fauci gira in mischia sul primo palo. Forse deviazione decisiva di Piacentini. 1-2.

58′ Occasione Savona. Cambiaso scatta sul filo del fuoriogogo e dalla sinistra mette in mezzo. Bacigalupo raccoglie nel cuore dell’area, ma conclude centralmente. Del Ventisette respinge.

61′ Degl’Innocenti, punizione dai venticinque metri. A lato.

62′ Sul capovolgimento frontale Carbonaro manda fuori da buona posizione.

63′ Cambio Savona. Esce Miele, entra Kallon.

66′ Sostituzione F. Caratese. Fuori Vingiano, dentro Ciko.