Genova. La Sabazia Apm terminals ha conquistato il campionato di Serie D della pallavolo maschile. La promozione era già incassata, ma ieri è giunto l’esito matematico della classifica. La vittoria a Genova Quarto ha fatto il paio con il KO della Spazio sport e il nuovo margine di quattro punti è ora impossibile da chiudere.

La squadra di coach Siccardi ha disputato una stagione sempre in prima linea. La corsa per la promozione è stata lunga e a lungo equilibrata, con le molte contendenti che si sono sfilate lungo il percorso. Era rimasta solo la Spazio sport, che aveva anche effettuato un sorpasso importante. Entrambe erano ormai già promosse: troppo distante, infatti, la Subaru Olympia, l’ultima a cedere. Sabato 27 aprile il netto 3-0 in casa del Santa Sabina ha consegnato altre tre punti alla classifica dei vadesi. In contemporanea la rivale diretta cedeva in casa contro gli imperiesi del Volley primavera. Il primo posto veniva così consegnato alla Sabazia.

Se la sfida promozione era già chiusa, quella per la salvezza è ancora accesa. Tre le squadre coinvolte. In ultima posizione gli albenganesi dei Barbudos, un punto più avanti la 3 Stelle villaggio, un punto ancora oltre la Admo. Almeno due squadre lasceranno la Serie D verso la Prima divisione, forse tre se il Cus non si salverà in Serie B. Le altre sono fuori dai giochi.

Sabato la sfida frontale è stata tra 3 Stelle villaggio e Barbudos. Ha vinto la società di Chiavari, guidata in panchina da Fabrizio Varacchi. Così è avvenuto il sorpasso, che lascia in coda gli albenganesi. KO anche per la Admo, che ha ceduto contro la Subaru in tre set.

In chiave salvezza, sarà decisivo l’ultimo turno. Ad Albenga la sfida più abbordabile: i Barbudos attenderanno in casa il Maremola volley. La 3 Stelle villaggio, invece, sarà in casa della capolista, che vorrà festeggiare al meglio promozione e vittoria. Per la Admo, invece, gara casalinga con la Spazio Sport, in cerca di rivalsa.

A completare il programma anche la vittoria della Serrafrutta Alassio contro il Cus Genova e del Rapallo a Pietra Ligure, contro il Maremola.