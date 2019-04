Alassio. Nella serata di ieri, sabato 27 aprile, alle ore 21, al Palaravizza di Alassio si è tenuta l’ultima partita casalinga della Serrafrutta.

Gli alassini, contro il Cus Genova, hanno giocato come sanno, vincendo il primo set per 25-13. Convinto il palleggio di Re, bene gli attacchi dei fratelli Roggero ed i muri dei centrali Manera e Tolardo.

Nel secondo set la Serrafrutta conduceva 9-2, poi una serie di errori di ricezione e in attacco portavano il risultato sull’11-11; a questo punto la partita si faceva un po’ più tosta sino al 19-17, poi 21-20. Il set tra colpi di scena, errori madornali, appoggi precisi di Furfaro e palle sui tre metri in primo tempo di Tolardo si chiudeva a favore dell’Alassio Laigueglia Pgs Volley per 25-23.

Nel terzo set, con la sostituzione in regia di Nicolosi, la Serrafrutta continuava a condurre il parziale di poco, giungendo al 14-12 con un alternarsi di battute a punto, recuperi acrobatici ed errori banali di incomprensione tra compagni, fino al 18-15.

A questo punto il coach Bertolotto decide che può è il momento di mettere in campo le riserve: entra per primo Core dopo un infortunio alla caviglia che con alcuni muri a punto trascinava la Serrafrutta verso la vittoria, portando il punteggio sul 21-15. Poi è la volta di Camous, sul 22-18, dirigente giocatore che ad inizio stagione aveva avuto un infortunio alla mano con intervento chirurgico, e sul 23-19 ecco l’ingresso di Massimo Nicolosi, sino alla vittoria nel terzo set per 25 a 19.

A fine partita tifosi e tifose hanno fatto ingresso in campo con foto di gruppo, poi l’Alassio Laigueglia Pgs Volley ha festeggiato con un rinfresco, insieme ai ragazzi del Cus Genova, non solo la vittoria della partita ma soprattutto la vittoria di un gruppo che, pur senza allenatore, ha continuato il campionato di Serie D giocando unito e vincendo ancor meglio che con un allenatore seduto in panchina.

“Un grazie ai dirigenti Campus, Re e Roggero, un grazie al presidente Bertolotto, un grazie allo sponsor Serrafrutta sperando ci accompagni anche l’anno prossimo… ed un arrivederci all’ultima di campionato il 4 maggio fuori casa contro il Rapallo” concludono i portavoce del team alassino.