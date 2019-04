Savona. Penultima giornata di campionato per il girone A della Serie D. Il Savona si presenta a Chieri con l’obiettivo di riscattare la deludente prestazione di Sarzana, oltre che difendere la terza posizione. I biancoblù affrontano una squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, occupando l’ottavo posto in classifica. All’andata vinsero gli Striscioni per 3 a 2.

La cronaca. Gli azzurri di mister Vincenzo Manzo si schierano con Tunno, Olivera, Pautassi, Ozara, Conrotto, Benedetto, D’Iglio, Di Lernia, De Riggi, Ferrandino, Gasparri. Lo schema è il 4-3-3.

Le riserve sono Benini, Ciappellano, Oyewale, Nouri, Bani, Benassi, Della Valle, Markaj, Gaeta.

Alessandro Grandoni manda in campo Fiory, Vittiglio, Grani, Venneri, Degl’Innocenti, Torelli, Kallon, Cambiaso, Bacigalupo, Lombardi, Virdis. Ospiti in campo con il 4-3-3.

A disposizione Berruti, Aretuso, Guarco, David, Federico, Miele, Esposito, Dapelo, Piacentini.

Arbitra Davide Faraon della sezione di Conegliano, assistito da Carmine Picariello (Avellino) e Marco Civilini (Tivoli).

Il primo tentativo, al 4°, è di Lombardi: a lato.